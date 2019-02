Gietersen vragen gemeente om visie op toeristentsunami

Kom met visie en beleid om de groeiende stroom toeristen en recreanten naar Giethoorn, één miljoen per jaar al, in goede banen te leiden. Inwoners en ondernemers uit het toeristische waterdorp deden dinsdag bij de Raad van State dit klemmende beroep op de gemeente Steenwijkerland.

,,Als die visie er niet komt, wordt Giethoorn straks overlopen door toeristen en wordt het hier net als in Volendam en Valkenburg, of nog erger zoals in Venetië en Barcelona. We hebben nu al één miljoen toeristen per jaar op slechts 2.400 inwoners’’, zei de Gieterse Jan Bouwmeester tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Volgens de gemeentewoordvoerder doet Steenwijkerland er juist alles aan om de enorme druk van recreatie en toerisme op Giethoorn in goede banen te leiden. In het nieuwe bestemmingsplan voor het waterdorp biedt de gemeente bedrijven slechts mondjesmaat uitbreidingsmogelijkheden.

Uitbreiding

Volgens Bouwmeester gaat het toch mis door bijvoorbeeld hotel De Harmonie meer uitbreidingsmogelijkheden te geven en ook het bedrijf van Robert Luitjes zou teveel bouwruimte krijgen. ,,Als De Harmonie uitbreidt, komt hotel Dames van De Jonge ook met uitbreidingsplannen. Zo gaat het maar door.’’ De oplossing is heel simpel volgens Bouwmeester. ,,Giethoorn alleen toegankelijk maken voor dagrecreatie en alle overnachtingen in Steenwijk of elders onderbrengen.’’

Ondernemer Luitjes krijgt volgens tegenstanders nu veel meer bouwmogelijkheden dan voorheen. Volgens Luitjes zelf is dat niet waar: ,,Er is na 2010 een fout gemaakt door de bedrijfsbestemming per abuis in woonbestemming om te zetten. En dat wordt met dit bestemmingsplan gerepareerd. De enige vraag die speelt is of de grenzen tussen het bedrijfsperceel en het Natura 2000-gebied wel kloppen. Dat wordt nog in een rechtszaak in Zwolle uitgevochten.’’

Slaapplaatsen

Verder behandelde de Raad de bezwaren van recreatieondernemer Jan Heida, die een bed & breakfast heeft en boten verhuurt. Heida kreeg in het bestemmingsplan tien slaapplaatsen toegewezen, maar hij wil de twaalf, die hij sinds 2003 had. Bovendien wil hij een erkenning als botenverhuurbedrijf. ,,Want er staat een nieuwe vaarverordening op stapel. Het gerucht gaat dat straks alleen nog van percelen met een recreatie- en botenverhuurbestemming rondvaartboten verhuurd mogen worden. Daarom wil ik die botenverhuurbestemming’’, zei Heida.

Volgens de gemeentewoordvoerder van Steenwijkerland zal het niet zo'n vaart lopen. Hij legde de Raad van State uit dat de gemeente erg voorzichtig is met het toekennen van meer recreatie- en verhuurbestemmingen, juist omdat er zo'n recreatiedruk in Giethoorn is. ,,B&B’s nemen we sowieso niet in het bestemmingsplan op. Die regelen we met een aparte vergunning voor maximaal tien plaatsen. En als Heida een botenverhuurbestemming wil, moet hij daarvoor een aparte vergunning of bestemmingsplan aanvragen.’’