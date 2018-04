Giethoorn Express moet buslijn 70 ontlasten

De Giethoorn Express rijdt dagelijks van 's ochtends 10.00 tot 's avonds 18.00 uur elk half uur vanaf het NS-station in Steenwijk via Giethoorn naar het busstation bij Blauwe Hand. Daar keert de bus om weer terug te gaan naar station Steenwijk. De pendeldienst is te gebruiken met het reguliere vervoersbewijs.

Herman de Gooijer, woordvoerder van Connexxion in deze regio, zegt dat de Giethoorn Express wordt ingezet om het vervoer naar Giethoorn in goede banen te leiden. De toeristische buslijn 270 ('die 70 is inderdaad een link naar de reguliere buslijn') moet ervoor zorgen dat lijn 70 op tijd kan rijden.

,,We zien de laatste tijd een behoorlijke toename van het aantal reizigers richting Giethoorn. Om te voorkomen dat lijn 70 te veel uit de tijd komt, zetten we elk half uur een pendeldienst in die van Steenwijk via Giethoorn tot Blauwe Hand rijdt. Deze dienst doet niets anders dan pendelen tussen Steenwijk en Giethoorn", aldus De Gooijer.

De Giethoorn Express, de eerste toeristische lijn in deze regio, komt nadrukkelijk bij vervoerder Connexxion zelf vandaan. ,,We kunnen de stroom reizigers met de reguliere lijndienst 70 ondanks dat we deze steeds versterken niet aan. We hadden te veel werk aan het bijsturen op deze lijn en wilden het goed neerzetten. Op deze manier willen we voorkomen dat zich op het reguliere lijnennet vertraging of verstoring aandient. Met twee bussen per uur hopen we voldoende capaciteit te hebben."