Giethoorn Express voor opening al Aziatische hit

De Giethoorn Express rijdt al een maand, maar wordt donderdag 7 juni officieel geopend (09:00 uur). De gedeputeerde van Overijssel is daarbij aanwezig en vertegenwoordigers van de gemeente Steenwijk. Jan Zuidema is operationeel manager bij Connexxion en mede-ontwikkelaar van de busverbinding. De bus is nu al niet meer weg te denken, vertelt de operationeel manager van Connexxion.

De Giethoorn Express rijdt dagelijks van 's ochtends 10.00 tot 's avonds 18.00 uur elk half uur vanaf het NS-station in Steenwijk via Giethoorn naar het busstation bij Blauwe Hand. Daar keert de bus om weer terug te gaan naar station Steenwijk. De pendeldienst is te gebruiken met het reguliere vervoersbewijs en moest een stopbus ontlasten. De lijn 70 die niet meer op tijd kon rijden door al het Gieterse bezoek.

,,Het is niet te geloven, het was een uitprobeersel, door de gigantische toeloop de laatste paar jaren van Aziaten. De bus rijdt twee keer in het uur, zeven dagen in de week, sec van Steenwijk naar Giethoorn. Het groeit alleen maar. Giethoorn Express betekent busladingen vol.’’

,,Nou… Dit moet voorlopig afdoende zijn. In het weekeinde rijden we al met extra grote bussen. De weekeindes zijn drukker natuurlijk. Daarom rijden we dan met gelede bussen (ook wel harmonicabussen, red.). Maar we moeten maar kijken, als het nog gekker wordt, moeten we zien wat we doen.’’

,,Ja, of de Peking Express natuurlijk. Gekscherend is dat wel eens geroepen, maar dat vonden wij toch niet een heel goed plan. Het moest iets neutraals hebben, daarom is het Giethoorn Express geworden. Want deze bus is voor iedereen toegankelijk, ook al zitten er natuurlijk veel Aziaten in. Die houden nou eenmaal in grote groepen van Giethoorn.’’