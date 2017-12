Giethoorn is dé voedingsbodem voor talentvolle koks

interviewAlleen al cijfermatig is het opvallend: van de huidige 128 uitgedeelde Michelinsterren in Nederland staat Giethoorn aan de wieg van liefst 7 sterren. Sterrenchefs Jonnie Boer (De Librije Zwolle, 3 sterren), Martin Kruithof (De Lindenhof Giethoorn, 2 sterren) en Jarno Eggen (De Groene Lantaarn Zuidwolde, 2 sterren) runnen al enige tijd hun restaurants op culinair topniveau, samen met hun ega's, respectievelijk Thérèse Boer, Marjan de Jonge en Cindy Borger.

Reden genoeg om het succesvolle zestal, zo vlak na de bekendmaking van de Michelinsterren voor 2018, een aantal stellingen voor te leggen. Plaats van handeling is vanzelfsprekend Giethoorn, waar Martin en Marjan al jaren hun authentieke restaurant runnen, met balkenplafond, kleine raampjes en eikenhouten vloer.

Jonnie: ,,Ik weet niet of dat zo is, maar er gebeurt hier wel wat. Dat begon met André Mol van Kaatje bij de Sluis in Blokzijl. Hij had twee sterren en woonde in Giethoorn. Ik ben in Giethoorn geboren, maar heb hier nooit gewerkt."

Martin: ,,Je steekt elkaar aan als je uit een gebied komt waar goede restaurants zijn. Ik wilde in de horeca, dan wilde je destijds automatisch werken bij Kaatje, het eerste sterrenrestaurant in deze omgeving. Maar daar wilden ze me niet hebben, ik was met 16 jaar te jong."

Thérèse: ,,Ik denk ook dat de natuur en producten in deze omgeving inspireren. Maar ik weet zeker dat Kaatje een belangrijke factor was als inspirator voor jonge talentvolle koks."

Jarno: ,,Cindy en ik hebben allebei bij Martin en Marjan gewerkt. De Lindenhof was óók een voorbeeld voor ons."

Een sociaal leven is onmogelijk, een sterrenrestaurant neemt je 24 uur per dag in beslag

Jarno: ,,Is niet helemaal waar. Af en toe heb je best wat anders om handen. Daar ben je zelf bij."

Jonnie: ,,Ik vind het zelfs helemáál niet waar. Met goed plannen kun je best een leven naast je werk hebben. Wij maken tijd om met onze kinderen of vrienden te eten en te drinken. Dat is ons sociale leven."

Cindy: ,,Samen een restaurant runnen is wél een manier van leven. Er vallen vrienden af, er komen vrienden bij."

Martin: ,,Ons werk is ons leven, onze kinderen zijn er ook in verweven. Wij vinden dit juist ons sociale leven. Gasten ontvangen is een sociaal gebeuren, als je kijkt hoe persoonlijk het kan zijn. Wij hebben ook andere vriendschappen dan normaal. Wij kunnen niet naar verjaardagen waar je in een rijtje naast elkaar zit met worstjes en stukjes kaas."

Thérèse: ,,Wij zijn ook twee dagen in de week dicht, net als jullie toch? Wij komen niets tekort. Ik voel me daardoor rijker, ook omdat je door ons werk moet en leert plannen. Zo zorgen we ervoor dat we onze kinderen altijd kunnen zien. Dit werk heeft ook veel voordelen."

Marjan: ,,Ons leven is niet standaard en juist daardoor hebben we geen saai leven. Deze manier van leven is in de horeca normaal."

Jonnie: ,,Het is niet altijd een sprookje. Ik heb ook wel eens gehad dat ik kreupel uit mijn bed kwam van het harde werken."

Een sterrenrestaurant kun je alleen maar met je partner runnen

Jonnie: ,,Nee, dat hoeft niet. Veel grote jongens doen het alleen. Maar zonder Thérèse zou ik dit niet willen, dat is een stuk minder leuk."

Thérèse: ,,Jonnie was twee maanden thuis met een nekhernia. Moest ik twee maanden alleen naar de zaak. Dat voelde bijna niet meer als mijn eigen zaak, zo intens is het als je het met je man runt. Het geeft ons zoveel energie om dit samen te doen."

Om op hoog niveau te koken, moet je een drilchef zijn

Jarno: ,,Dat is de grootste flauwekul . Je moet wel duidelijk zijn hoe je iets wilt hebben."

Jonnie: ,,Dat slaat inderdaad helemaal nergens op. Maar ik weet dat het soms zo gaat. Een van mijn oude chefs was echt wel zo'n beest. Toen wij onze eigen zaak begonnen hebben we altijd gezegd: dat is iets wat ik absoluut niet wil. Het mag niet zo zijn dat personeel met een kutgevoel naar huis gaat, dan wordt het een kwelling. Door tv denken mensen inderdaad dat het een grote dikke tirannerij is, maar dat is echt niet zo. Ik denk ook wel dat het rustige iets van onze mentaliteit in deze streek is."

Martin: ,,Koks hebben natuurlijk wel verschillende stijlen. Je kunt niet generaliseren."

Marjan: ,,Jongeren die hier als leerling komen moet je met liefde behandelen. Je mag ze wel kneden en zeggen wat we willen, maar je brandt ze niet af. Dan hou je niemand over."

Cindy: ,,Het moet een beetje voelen alsof ze bij familie komen. Als de sfeer in je team niet goed is, voelt de gast dat ook."

Sterrenkoks serveren kaviaar, truffel en tarbot

Martin: ,,Dat klopt, maar niet alleen maar. Ik ben er wel een voorstander van om ook dit te serveren."

Jonnie: ,,Werken met kaviaar en truffel heeft iets speciaals en feestelijks. Maar ik vind niet dat je een restaurant moet drijven op dat soort handel, dat is in elk geval absoluut niet onze stijl. Ik vind het wel mooi mensen ermee te verwennen. Een goed restaurant heeft een mengeling van goedkoop goed spul en traktaties als kaviaar en truffel. Ik doe wel eens wat met de blaas van een kabeljauw. Dat soort dingetjes vind ik gewoon leuk. Of de buik van de makreel,weet je hoe lekker dat is?"

Thérèse: ,,Gasten komen ook voor de regionale producten waar we allemaal mee werken."

De lekkerste gerechten maak je met streekproducten

Jarno: ,,De lekkerste gerechten maak je met kwaliteitsproducten en liefde. Dat kunnen producten uit de streek zijn, maar ook van elders. Het is een combinatie."

Thérèse: ,,De rivierbaas vind ik bijvoorbeeld niet zo'n bijzondere vis. Maar Jonnie heeft er nu een gerecht van gemaakt met kruudmoes. Dat is echt zó lekker, gasten gaan helemaal uit hun dak."

Jonnie: ,,Ik heb nu ook een gerecht met met kalfshart. De slager deed er niets mee. Ik vind het mooi daar dan iets mee te doen. Nu eten we rauwe kalfshart. Dat verwacht je niet, maar het is hartstikke lekker."

De kok van nu is een performer

Martin: ,,In ons restaurant wel, door er te zijn en ook andere dingen te doen met gasten dan alleen koken."

Marjan: ,,De gasten willen graag de chef even zien."

Jonnie: ,,Er zijn chefs die de hele wereld overvliegen als een soort popster. Wij performen zoals Martin zegt, in de totaalbeleving van je eigen zaak. Door er te zijn."

Jarno: ,,Ik vind het juist ook een meerwaarde als je er bent. Is ook een beetje je eigen trots. De gast vindt het leuk om je even te zien. Is teleurgesteld als je er zelf niet bent."

We zijn nú al bezig met de opvolging van onze zaak

Martin: ,,Dat is de meest vervelende vraag die altijd terugkomt. We willen onze jongens van 18 en 20 jaar niets opdringen. De jongste kiest een heel ander vak. De oudste zit wel op de hotelschool. Hij moet het alleen doen als hij er honger naar heeft."

Jonnie: ,,Wij dringen ze ook niets op, maar onze Jimmie heeft de smaak helemaal te pakken. Hij loopt nu stage bij ons. Dat doet hij perfect. Niet omdat hij mijn kind is. Nu staat hij in de bediening. Wij allemaal lachen, hij met zijn lompe gedrag in zo'n pakkie. Maar hij doet het zó goed, hij vindt het zelf ook zó leuk."

Thérèse: ,,Laatst maakten we een grapje. Over een paar jaar gaan we de tent verkopen. Dat gaan jullie niet doen, zei Jimmie, ik ga deze zaak met mijn zusje Isabelle overnemen. Als ze uiteindelijk de zaak over willen nemen zouden we dat natuurlijk wel heel leuk vinden, al denk ik dat dat ook best moeilijk is."

Jonnie: ,,Er wordt hier in Nederland dan gelijk een vergrootglas op gelegd. Zo van: kijken of die zoon of dochter dat wel kan."

Marjan: ,,Ze kunnen het eigenlijk alleen maar minder doen. Zelf bouwen aan een nieuwe zaak zou wat makkelijker zijn. Hebben wij ook gedaan."

Jarno: ,,Onze jongens zijn nog jong, 5 en 6 jaar. De jongste is fan van mij, de oudste van Cindy. Ze hebben nog een leeftijd dat ze dit willen doen omdat hun ouders dit doen. Maar hoe mooi zou het zijn als je kinderen je zaak voortzetten?"

Thérèse: ,,Jimmie is nu 17. De vraag is wanneer hij er klaar voor is."

Martin: ,,Ik denk de eerste tien jaar nog niet, hij moet eerst maar eens in het buitenland gaan werken."

Thérèse: ,,Tegenwoordig moeten mensen doorwerken tot hun 67ste. Maar in dit vak is dat wel een ding. Je kunt hoog of laag springen, het is fantastisch werk, maar fysiek heftig. Ik wil straks echt niet als een oud wijf door de zaak lopen."

Marjan: ,,Gasten moeten inderdaad niet denken: wat een arme oude vrouw."

De Nederlandse keuken gaat een gouden toekomst tegemoet

Jonnie: ,,Toen ik in 1986 bij De Librije begon en de zaak nog niet had overgenomen, had je nog geen twintig sterren in Nederland. Nu dik over de honderd. Ik vind echt dat we het heel goed doen."

Marjan: ,,Buitenlandse chefs komen nu ook vaak naar Nederland om te kijken wat hier gebeurt."

Jarno: ,,Twintig jaar geleden kookten chefs nog met veel Franse producten. Vandaag de dag ook met meer regionale producten. Daar is de keuken beter van geworden."

Jonnie: ,,Chef-kok Lucas Rive zei pakweg dertig jaar geleden: wat moet je toch met een Giethoorns lammetje? Ik zat onder andere met Lucas in een culinair clubje. Als ik dan bij dat clubje binnenkwam dan zaten ze te lachen: ah, daar heb je dat boertje weer."

Marjan: ,,Haha, en nu lach jij ze uit met je drie sterren."

Met kerst eten we gezellig thuis met de familie

Thérèse: ,,Op kerstavond eten we altijd met onze vriendengroep in de stad. Op eerste kerstdag lunchen we bij Jarno en Cindy. 's Avonds zijn we open. Net als tweede kerstdag. Op eerste kerstdag bestellen we bij de Chinees of de Thai en op tweede kerstdag eten we tussen vier en half zes met ons personeel. Mogen ze allemaal zeggen wat ze willen."

Jonnie: ,,Mét een glas wijn. Dat doen we tijdens ons werk nooit. Maar op deze dag maken we een uitzondering."

Cindy: ,,Voor ons is het vooral werken. Meestal is het op kerstavond rustig, nu zit de hele zaak vol, 90 man."

Jonnie: ,,Oh my God."

Martin: ,,Wij werken tijdens kerst, maar op kerstavond eten we met het gezin: entrecote met aardappelgratin en ratatouille. Vind ik lekker."

