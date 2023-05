Giethoorn komt weer in het geweer tegen plannen voor Gieterse Polder: ‘Wij worden niet gehoord’

Na verduurza­ming is zwembad in Blokzijl klaar voor het nieuwe zwemsei­zoen

Met de stijgende temperaturen is het zwemseizoen weer in aantocht. Dat geldt ook voor het zwembad in Blokzijl, dat vanaf komende zaterdag geopend is. Bezoekers kunnen genieten van een verfrissende duik en de zonnestralen.