Giethoorn laat spierballen rollen bij verkiezing Sterkste man/vrouw

Een 20 ton zware vrachtwagen trekken of honderd kilo zware stenen op een plateau tillen. De achttien mannen en zeven vrouwen die meededen aan de Sterkste Man/Vrouw van Giethoorn draaiden er hun hand niet voor om. En dat zorgde voor bewonderende blikken van het publiek.

In de categorie mannen boven de 105 kilogram prolongeerde Kelvin 'de Vliegende Hollander' Ruiter uit Surhuisterveen zijn titel en kwalificeerde zich voor het Nederlands kampioenschap. De winnaar maakte vooral indruk op zijn favoriete onderdeel vrachtwagen trekken, waarop hij wereldkampioen is.

Bij de 'lichtgewichten' - mannen onder de 105 kilogram - won Werner van Althuis uit het Utrechtse Baarn. De plaatselijke favoriet Klaas Liemburg, meermaals Sterkste Man van Giethoorn, moest wegens een blessure verstek laten gaan.

Vrouwen

Bij de vrouwen ging de titel naar Anke Senster uit het Limburgse Kerkrade. Zij onttroonde de 31-jarige Machtilda Borst uit Meppel, vorig jaar de winnares van de eerste editie van de Sterkste Vrouw. De Meppelse eindigde dit jaar als derde en had last van de hoge temperatuur. ,,Warm was het wel, maar het was te doen. Vorige week was het met temperaturen van rond 35 graden niet verantwoord geweest", zegt Borst.

Dat beaamt Miriam Slomp, die namens de organisatie de pr doet. ,,We hebben ons vorige week nog wel even zorgen gemaakt of het evenement door kon gaan en hadden de grens gesteld bij dertig graden. We wilden niet dat de deelnemers, vol met adrenaline, een grens over zouden gaan. Met alle nare gevolgen van dien."

Haat en nijd

Borst kon uiteindelijk leven met haar derde plaats. ,,Iedereen in dit wereldje kent elkaar. Je komt steeds dezelfde gezichten tegen op dergelijke evenementen. Sportieve strijd, absoluut geen haat en nijd onderling. Iedereen moedigt iedereen aan."