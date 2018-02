Giethoorn pakt 'zoekverkeer' aan

Het toerisme in Giethoorn in goede banen leiden. Op zo'n manier dat het toerisme en de leefbaarheid in het waterdorp in balans zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, werken Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samen aan een gebiedsaanpak voor Giethoorn.

Begin oktober hebben deze drie partijen hun plannen gepresenteerd. Aan vier werkgroepen ('varen', 'verkeer en veiligheid', 'openbare ruimte' en 'verblijven en overnachten') hun bevindingen in kaart te brengen en denkrichtingen aan te geven.

Dat is de afgelopen maanden gebeurd en gisteravond hebben Gietersen in het Kulturhus kennis kunnen nemen van de bevindingen van de verschillende werkgroepen. ,,Die willen we delen met het dorp", zegt omgevingsregisseur Bert Kleen. ,,Wat vindt Giethoorn er van? We verzamelen alle reacties en maken een plan van aanpak. De deadline is 1 april."

Parkeerproblematiek

Zo gaat de werkgroep verkeer en veiligheid onder meer aan de slag met de parkeerproblematiek en bewegwijzering. Dat 'zoekverkeer' moet een halt worden toegeroepen, benadrukt omgevingsregisseur Kleen namens de Gieterse vereniging voor dorpsbelangen, ondernemers en gemeente.

Als voorbeeld noemt hij het woud aan borden op de T-splitsing Bartus Warnersweg-Beulakerweg. ,,Daar staan automobilisten vaak en te lang stil om de alle bordjes te lezen. Dat moet anders." Hoe? Daarvoor maakt de werkgroep met de inbreng van gisteravond in het achterhoofd een plan van aanpak.

Beschikbare parkeerplaatsen

Daarin worden ook de parkeerplaatsen meegenomen. Als duidelijk is waar in het dorp parkeerruimte beschikbaar is, scheelt dat een hoop zoekverkeer is Kleens overtuiging. De werkgroep denkt in de richting van een vol/vrij-systeem of informatie over het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Behalve duidelijke parkeerinformatie denkt de werkgroep aan uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. ,,Niet alleen de gemeente heeft parkeerplaatsen, veel parkeerruimte is in handen van particulieren." Kleen hamert op draagvlak om samen tot een oplossing te komen voor de rondrijdende toerist, die op zoek is naar een parkeerplek.