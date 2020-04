Giethoorn uitgestorven op eerste paasdag: ‘Dit heb ik in vijftig jaar niet gezien’

Vrouw vliegt met auto over de kop en knalt tegen boom in Steenwij­ker­land, berm vol flessen drank

11 april Een vrouw is vrijdagavond in De Bult, in Steenwijkerland, met haar auto over de kop geslagen, nadat ze tegen een boom was geknald. Het slachtoffer is daarbij niet gewond geraakt. Politieagenten vonden flessen drank in de berm.