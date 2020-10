Giethoorn vreest voor meer drukte op de gracht door nieuwe vaarbeleid

Enquête moet de mening van inwoners van Giethoorn over het vaarbeleid in hún gracht boven tafel krijgen

6 oktober Is het een goed idee om verhuurboten te weren tussen paal 1 en 5 in de Dorpsgracht? Moeten authentieke houten punters korting krijgen? En mogen verhuurboten alleen overdag over 24 uur per dag in de grachten komen? Met vragen als deze peilt belangenvereniging 't Gieters Belang de mening van de inwoners van Giethoorn over het nieuwe vaarbeleid van de gemeente Steenwijkerland.