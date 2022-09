Gloednieuwe Regenboogweek in Steenwijkerland: ‘Laat van je horen’

Krijgt dit verpleeg­huis in Steenwijk een eigen brasserie? ‘Altijd ook voor de wijk’

Binnen Zorggroep Noorderboog zijn plannen om in verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk een brasserie op poten te zetten. De locatie, onlosmakelijk verbonden met de wijk Clingenborgh, zou nog wel wat hulp kunnen gebruiken. ,,Alles is welkom.”

14 september