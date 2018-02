Grachten Giethoorn blijven voorlopig overvol

Op dit moment varen 664 kleine bootjes en 100 rondvaartboten met vergunning door de grachten van Giethoorn. Het maximale aantal vergunningen is al jaren bereikt, wat betekent dat nieuwe ondernemers geen kans krijgen om boten te verhuren in het dorp. ,,Dat mag niet volgens Europese regels", stelt woordvoerder Marcel de Werd van de gemeente Steenwijkerland.

Volgens de Europese Unie moet een verhuurmarkt toegankelijk zijn voor nieuwkomers. Maar in Giethoorn worden geen nieuwe vergunningen uitgegeven en de bestaande vergunningen zijn oneindig geldig. In een nieuwe verordening moet dat anders. Vergunningen kunnen bijvoorbeeld eens in de tien jaar per inschrijving worden herverdeeld.