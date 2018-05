Gratis bier Dicky Woodstock Festival Steenwijkerwold roept vragen op

Video 'Webcare­team politie IJsselland gaat heterdaad­jes opleveren'

2 mei Politiedistrict IJsselland, waartoe onder meer Zwolle, Deventer en het Vechtdal behoren, heeft als tweede in Nederland, een webcareteam opgericht. Iedere werkdag houden twee agenten alle opsporingstips in de gaten via sociale media. ,,We willen niets meer een dag te laat zien.''