GroenLinks Steenwijkerland presenteert lijsttrekkerstrio

De partij wil terugkeren in de politieke arena van Steenwijkerland. Tot 2014 was GroenLinks samen met D66 en Gemeentebelangen nog via PAS (Progressief Alternatief Steenwijkerland) vertegenwoordigd in de gemeenteraad. In 2018 gaat het heropgerichte GroenLinks weer voor een eigen vertegenwoordiging in Steenwijkerlands raad.