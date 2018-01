GroenLinks wil kleine huisjes voor jongeren in Steenwijkerland

De proefballon van GroenLinks om in Steenwijkerland te experimenteren met tiny houses voor studenten is nog niet lek geprikt door de gemeente of woningcorporatie. Het is bespreekbaar, al plaatsen wethouder Oene Akkerman en directeur/bestuurder Marcel Timmerman (Wetland Wonen) wel kanttekeningen.

Tiny houses zijn een nieuwe vorm van wonen. Daarbij worden kleine woningen gemaakt van te hergebruiken sloopmaterialen. ,,De huizen zijn van oorsprong een manier van anders wonen en leven, maar ze kunnen ook ingezet worden op plekken waar een chronisch tekort is aan betaalbare huisvesting. Vooral jongeren zijn hierbij gebaat”, aldus Aletta Makken, kandidaat-raadslid van GroenLinks. In bijvoorbeeld Zwolle realiseert Delta Wonen dit jaar zes tiny houses en Mercatus onderzoekt plannen voor Emmeloord.

Opgave

Zo ver is Wetland Wonen nog niet. Directeur/bestuurder Marcel Timmerman: ,,Er zijn bij ons geen verzoeken binnengekomen om in een tiny house te wonen. Mocht uit het dit jaar te houden woonlastenonderzoek blijken dat er behoefte is aan meer kleine woningen met een lage huurprijs, dan ligt daar zeker een opgave voor ons.”

Ook duurzaamheid heeft zijn volle aandacht. ,,Hergebruik van materialen na sloop is natuurlijk een nobele zaak.” Volgens Timmerman heeft Wetland Wonen in de meeste kernen in haar werkgebied wel kleine en goedkope wooneenheden, die meestal aan jongeren worden verhuurd.

Buiten de gemeente

Ook wethouder Oene Akkerman van volkshuisvesting heeft nog geen signalen gekregen van een wens om een tiny house: ,,Er liggen wel wel enkele verzoeken van mensen die nu buiten de gemeente wonen. Ze willen meer op zichzelf en zelfvoorzienend wonen in de natuur. En we zijn in gesprek met enkele initiatiefnemers die vanuit ‘zorg voor elkaar’ een project willen starten en daarvoor een locatie zoeken. Het gaat hier om een combinatie van klein en duurzaam wonen.”