Groot politieonderzoek bij kringloopwinkel in Steenwijk

met video Aanmeldcen­trum azc in Luttel­geest doordruk­ken? Staatsecre­ta­ris ‘wil geen conflicten’

Hoe groot is de kans dat er een aanmeldcentrum voor asielzoekers bij azc Luttelgeest komt? ,,Alles ligt nog open in beginsel’’, zei staatssecretaris Eric van der Burg gisteravond, vlak voor een inloopavond in Bant. ,,Ik zit niet te wachten op conflicten.’’ Dat laatste, daar is geen sprake van. Al lieten veel omwonenden duidelijk weten dat ze niet zitten te wachten op nog meer asielzoekers.

8 september