Grootste aluminium zeiljacht ter wereld verlaat werf in Vollenhove

De Sea Eagle II heeft een lengte van 81 meter en is gebouwd in opdracht van een zakenman in Taiwan. Hij liet eerder al de Sea Eagle bouwen bij Royal Huisman, maar dat schip was de helft kleiner. Het eerste zeiljacht was nog maar net te water gelaten in 2015 toen de Taiwanees besloot dat hij dit jacht ook wilde laten bouwen. Daarvoor moest de hangar vergroot worden.