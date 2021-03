Grote brand in binnenstad Steenwijk verwoest kapsalon en omliggende panden

Dit is het grootste nestkastje van Nederland (en hij staat binnenkort in Kuinderbos!)

10 maart Als een meesje verblijven in een nestkastje? Dat kan binnenkort in het Kuinderbos. De grootste nestkast van Nederland staat nu nog in de opslag, maar als die eenmaal bij natuurcamping De Veenkuil in Bant staat, mag je daar een nachtje slapen.