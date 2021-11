Grote brand in hartje Steenwijk, brandweer redt twee mensen van het dak: ‘Gelukkig geen gewonden’

Nuchtere Nico uit Steenwijk kiest eieren voor zijn geld in seizoensfi­na­le Miljoenen­jacht

Minimaal 200.000 euro wilde de vrouw van Nico uit Steenwijk vanavond in de laatste aflevering van Miljoenenjacht winnen. En hoe veelbelovend het er ook uitzag in de derde ronde van het SBS6-programma, toch speelde Nico (34) alle grote bedragen weg. ,,Je moet het noodlot niet gaan tarten”, concludeerde presentatrice Linda de Mol. En dus ging Nico met 104.000 euro op zak naar huis. Ook plaatsgenoot Chris (70) viel in de prijzen: hij nam 46.000 euro mee terug naar Steenwijk.

