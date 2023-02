Grote verkeerscontrole in Steenwijk: mobieltje in de hand meest voorkomende overtreding

MET VIDEO Pechvogel en geluksvo­gel: brandweer redt verstrikte zwaan in Zwartsluis

Door mensen in nood en door mensen gered. Het overkwam een witte zwaan maandagochtend in een kolk in Zwartsluis. Eerst raakte het dier hopeloos verstrikt in een stuk visdraad, waarna brandweer en dierenambulance alles in het werk stelden om de pechvogel te bevrijden.