Grote verkeerscontrole in Steenwijk

CRISIS Zondagtak Willems­oord spartelt weer om te overleven, de selectie is te klein

7 juni Net als twee jaar geleden is het code rood voor de zondagtak van VV Willemsoord. Als er niet snel 2 of 3 spelers bij de groep aansluiten, kan het weleens einde verhaal zijn. ,,Het is een heel dun lijntje, maar er is nog hoop.”