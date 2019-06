Haarlemse (40) langer vast voor gruwelmoord Halil Erol uit Steenwijk

Dankzij nieuw dna-onderzoek wist de politie nieuwe sporen te ontdekken in het materiaal dat tijdens de zoektocht naar Erol eerder al gevonden werd. Welk materiaal precies, dat wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de nieuwe sporen een link hebben met Matthias M. uit Meppel, een veroordeelde ex-tbs’er die ooit in Friesland een jonge vrouw doodschopte. Bij de voormalige woning van M. in Meppel werd donderdag onderzoek gedaan. Vrijdag werd M. gearresteerd. M. was in 2010 vaak bij de ex van Erol te vinden.