Hallo toerist! Ga nou eens niet naar Giethoorn, kom gezellig naar Oldemarkt!

De werkgroep Toerisme van Plaatselijk Belang Oldemarkt laat weten klaar te zijn voor de ontvangst van toeristen. PBO-secretaris Yvo Booisma en trekker van het toerismedossier is heel benieuwd naar de verdere uitwerking van het bidbook Land van Weerribben en Wieden. ,,De gemeente Steenwijkerland concentreert zich onder meer op station Steenwijk en de leefbaarheid in Giethoorn. Een concrete visie over actieve spreiding van het toerisme ontbreekt.’’

Reden voor inwoners van en ondernemers in Oldemarkt, dat ook door de gemeente is betiteld als de toegangspoort naar het Nationaal Park Weerribben-Wieden, zelf in actie te komen. ,,De werkgroep toerisme heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd en een plan gemaakt om de toerist te verleiden naar Oldemarkt te komen’’, zegt Booisma.

Betaalbaar

Oldemarkt richt zich op bezoekers met passie voor de natuur. Gezinnen met kinderen die leuke activiteiten willen, rustige en anonieme natuurbelevers en de historie- en cultuurzoekers. ,,In combinatie met de ondernemers in Paasloo biedt Oldemarkt voor al deze doelgroepen een unieke en vooral betaalbare beleving.’’

De opstellers hebben inmiddels gesproken met contactwethouder Tiny Bijl en de contactambtenaar van de gemeente Steenwijkerland, die het plan ‘met veel interesse’ hebben ontvangen. ,,Binnenkort hebben we een gesprek met wethouder Bram Harmsma’’, vertelt de PBO-secretaris. Harmsma heeft immers de portefeuille ‘Werk aan de Winkel’ met onder meer de spreiding van het toerisme. Booisma: ,,Er zijn nog geen inhoudelijke stappen gezet, maar we zijn in ieder geval in beeld.’’

Zelf heeft de PBO-werkgroep Toerisme samen met de Stichting Weerribben-Wieden gezorgd voor een nieuw Toerist Info Point. Deze TIP is onlangs geopend bij restaurant Het Hof van Holland. Hier kunnen toeristen terecht voor informatie over het gebied.

Wandeling

Nieuw in Oldemarkt is ook de digitale cultuur-historische wandeling. Met behulp van een app wandelen toeristen in circa twee uur langs historische panden, kerken en door straatjes in Oldemarkt. De app meldt het verhaal en de geschiedenis van de bezienswaardigheden onderweg. Deze wandeling begint het het nieuwe TOP (Toeristische Overstap Punt) bij de rotonde in de Hareweg en wordt volgende maand feestelijk in gebruik genomen.

Omdat Oldemarkt zich nadrukkelijk wil positioneren als Poort naar de Weerribben-Wieden staan langs de drie toegangswegen naar het dorp masten vlaggenmasten met de vaandels ‘Welkom in Oldemarkt’ en van Nationaal Park Weerribben-Wieden. PBO-secretaris Booisma hoopt dat Oldemarkt daarnaast in aanmerking komt voor een fysieke toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. ,,De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente en Stichting Weerribben Wieden.’’