Handhavers in Steenwijkerland lopen opnieuw met bodycams rond tijdens jaarwisseling

Zeldzame koningin­nen­pa­ge fladdert steeds vaker rond in De Wieden

15 december Steeds vaker zien ze in natuurgebied De Wieden de zeldzame koninginnenpage. Het is onder meer een gevolg van de warmere zomers, aldus deskundigen van de Vlinderstichting. De vlinder komt doorgaans meer in het zuiden voor, maar breidt zich de laatste jaren flink noordwaarts uit. De fladderaar voelt zich goed in bloemrijke graslanden, moerasgebied en luzerne- en klavervelden.