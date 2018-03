Hangplek dominee Hylkema al 100 jaar een baken op het Gieterse Bovenwiede

Video Woningen Kornputkwartier als warme broodjes

16 maart We schrijven 2009 als de eerste woningen in het Van den Kornputkwartier in Steenwijk in de verkoop gaan. Precies op het moment dat de huizenmarkt zwaar onder vuur ligt vanwege de financiële crisis. Een kleine tien jaar later zijn driehonderd woningen verkocht.