Havenkolk stampvol bij derde Muziekfestival Blokzijl

,,We hebben alle tweeduizend beschikbare entreekaarten verkocht’’, zegt Alko Tolner namens de Events Blokzijl, ,,maar we hadden er wel duizend meer kunnen verkopen. Zoveel belangstelling was er ook nog op het laatste moment voor. We zijn platgebeld en gemaild. Maar als stichting kiezen we voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.’’ Tolner is uiterst tevreden over de verloop van het festival. Er was sprake van een goede sfeer en het weer werkte mee. ,,We hebben een line-up voor alle doelgroepen, dat hoort bij Blokzijl. Het was een superfeest.’’