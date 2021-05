Helikopters van Defensie vliegen voor training over Steenwijk en Vledder

Twijfels over zonnepar­ken in Eesveen en Wanneper­veen

15 april Het is nog onduidelijk of de zonneparken in Eesveen en Wanneperveen er komen. De meningen in de gemeenteraad zijn erg verdeeld, mede doordat er veel bezwaar is bij omwonenden. Raadsleden plaatsen vraagtekens bij de participatie vanuit de initiatiefnemers.