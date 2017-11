Hengelsport in Steenwijkerland voelt zich genegeerd

Vier visclubs in de gemeente - Steenwijk, Blokzijl, Vollenhove en Oldemarkt - hebben in een soort manifest de politieke partijen op het hart gedrukt om de hengelsport nadrukkelijk in verkiezingsprogramma's mee te nemen.

Quote De politiek kijkt ons aan alsof we van een andere planeet komen Hengelsportsecretaris Rein Berger

3000 leden

Gezamenlijk zijn ze goed voor drieduizend leden. ,,We hebben gesprekken op het gemeentehuis gehad, pleiten al jaren voor de plaatsing van plateau's en aanpak van overlast door waterplanten. Er gebeurt maar weinig. Als wij vertellen dat we samen de grootste sportvereniging van Steenwijkerland zijn, twee van de grootste hengelsportzaken van het land zich in de gemeente bevinden en er grote internationale wedstrijden worden gehouden kijkt de politiek ons aan alsof we van een andere planeet komen. En dat terwijl Noordwest-Overijssel zo'n mooi gebied is om te vissen."

Territorium

Heel frustrerend, vindt Berger, die de belangen van HSV Steenwijk met 1850 leden behartigt.

Het territorium van de hengelaar is de afgelopen jaren al flink ingeperkt, stelt hij. Onder meer voor de wedstrijdvisser die aan de waterkant in Scheerwolde een gooi naar de prijzen wil doen.

,,Die bouwen als ze gaan vissen een hele steiger op. Maar door het aanbrengen van de voor ons verkeerde beschoeiing is het onmogelijk geworden om hier wedstrijden te houden."

'Moed opgegeven'

De clubs zeggen ook al vier jaar te moeten wachten op permissie voor de plaatsing van plateau's, terwijl ze die zelf willen betalen en plaatsen. ,,Wij hebben de moed opgegeven", zegt Berger. ,,Maar sportvisserij Oost-Nederland blijft namens ons gesprekken voeren. Die vinden het zonde dat jarenlange inzet uiteindelijk voor niets is geweest. Er wordt weleens vergeten dat vissen veel mensen plezier geeft. Ook mindervaliden. Een fantastische buitenactiviteit."