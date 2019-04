Henk Haalboom uit Giethoorn (veroordeeld voor moord op Pim Overzier uit Apeldoorn) houdt vast aan onschuld

,,Nee, ik ben geen ander mens geworden. Een goede vriend van mij uit Bennekom zei ook dat ik al die jaren dezelfde ben gebleven. Natuurlijk ging ik daar met een zwaar gevoel naar binnen, maar ik wilde mijn waardigheid behouden. Hoe moeilijk dat ook is. Dat vlammetje is ook altijd binnen in me blijven branden.’’

Flikkert dat vlammetje sinds u vrij man bent weer wat harder?

,,Ach. Ik leid hier in Giethoorn een gewoon leven. We hebben een oud zeiljachtje gekocht, met genoeg ruimte om in te leven en dat heerlijk zeilt. We zijn weer op wintersport gegaan. Ik zit in twee goede en gezellige tennisteams en kan daarin goed meekomen. Zeker zo belangrijk is dat ik conditioneel fitter ben dan voor mijn aanhouding. Dit niet ondanks, maar juist dankzij mijn detentie, waar ik vier keer per week sportte en dagelijks een uur buiten hard liep. Voor mijn detentie kwam ik nauwelijks aan sporten toe in verband met de oplevering van mijn nieuwe huis. Had ik in het begin van mijn gevangenschap maar een vermogen van 180 watt, in 2007 werd het vastgesteld op 185 watt en kortgeleden op 200 watt. Dat is voor mijn leeftijd normaal, maar als hartpatiënt, al sinds 1996, is dit een goede score.’’