Hennepkwekerij in pand Steenwijk, huurder vrijgesproken

Van wie was de hennepkwekerij in het pand aan de Pluggematen in Steenwijk die in januari 2016 ontdekt werd? Niet van de huurder, concludeerde de politierechter vrijdag. De 38-jarige man werd vrijgesproken.

Bij een stroomstoring werd door netbeheerder Enexis ontdekt dat er iets niet in orde was in de meterkast. De politie viel de ruimte binnen in het pand waar ook de voedselbank zit. In die door de 38-jarige Harmen de W. gehuurde ruimtes werd een grote hennepkwekerij aangetroffen.

Meerdere oogsten

In drie ruimtes stonden in totaal ruim 1300 hennepplanten. Er waren ook aanwijzingen van eerdere oogsten. Op blikjes en sigarettenpeuken had dna-materiaal veiliggesteld kunnen worden, maar de politie verzuimde dat te doen. ,,Als ze dat al gedaan had, vraag ik me af of dat wat had toegevoegd'', zei de officier van justitie hierover.

Vrij logisch werd huurder De W. uit Zwolle als verdachte gezien. Maar zijn raadsman Henk Voors verzocht om het horen van een getuige. Deze man had de ruimte weer onderverhuurd van De W. Dat werd bewezen met een contract. De getuige had de ruimte vervolgens weer aan een Pool verhuurd. Wie dat is, werd niet bekend.

Eerder veroordeeld