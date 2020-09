Herdenking van De Zes van Kallenkote op 13 oktober wordt nog stiller dan normaal

Sluiting Emmaschool in Steenwijk lijkt onvermijde­lijk

18 september Te weinig leerlingen en een mislukte samenwerking met een andere school in de wijk De Gagels nekt het voortbestaan van de openbare Emmaschool in Steenwijk. Onderwijsorganisatie OpKop heeft in een brief de gemeenteraad van Steenwijkerland gevraagd de school op te heffen, want dat is de bevoegdheid van de raad.