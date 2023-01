Het afscheid van de buurtsuper bezinkt nog, maar Henk en Hennie uit Belt-Schutsloot beginnen hun draai te vinden

Ze zitten er monter bij, in hun keuken op een woensdagochtend. Het einde van het jaar nadert. Henk: ,,Het was en is een beetje chaotisch, maar dat hoort erbij.” De winkel is inmiddels leeg en gestript, de PLUS in Giethoorn was zo vriendelijk wat spullen over te nemen, de rest bracht Henk naar de voedselbank.