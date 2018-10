Het klimaat volgens de kleuters van de Beatrixschool in Steenwijk

Bestuurders hadden geen beter moment kunnen kiezen om met de volwassenen van straks te praten over problemen van nu. In de week dat het wereldklimaatpanel waarschuwt, kruipen 's morgens in alle vroegte meneren in pak op de schoolstoeltjes om een boompje op te zetten over 'nieuwe energie'. Abstract? Ben je mal. Gewoon het licht en digibord uitdoen als je weggaat en een herbruikbare plastic beker mee naar school.

Fanatiek publiek

Wethouder Marcel Scheringa van Steenwijkerland, directeur Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel en voorzitter Laurens de Lange van VNO-NCW regio Zwolle konden zich geen beter publiek wensen. Want ze zijn bloedfanatiek hoor, die kleine wereldverbeteraars.

Kinderboekenweek én Dag van de Duurzaamheid. Prima combi op obs Beatrixschool in Steenwijk. Zanger Aïrto bouwde een muziekfeestje op het plein en de school kreeg bouwpakketten cadeau om zelf energie mee op te wekken. Voor het zover was, lazen bestuurders voor in de klas en da's voer voor een kringgesprek op niveau. Over papa's en mama's die nog 'met vlammetjes koken' en hippe ouders die 'een auto aan een oplaadsnoer rijden'.

Windmolen

Over nieuwe energie dus. Amper 4 en 5 zijn ze, de kleuters van juf Linda, maar ze snappen best dat je energie nodig hebt om je speelgoed op te laden 'en Netflix te kijken'. Ysis: ,,Mijn opa en oma hebben een windmolen." Gerben: ,,Mijn vader maakt zonnepanelen op het dak." Marcel Scheringa neemt de hummels mee naar het raam en wijst naar de daken in de Oostermeenthe. Ah, nu zien ze het. Gerben glimt van trots: ,,Dat heeft mijn papa gedaan!" De wethouder: ,,Dan is-ie hartstikke goed bezig, man!"

Een paar deurtjes verder gaat het over plastic soep. Laurens de Lange - VNO-NCW maakt zich sterk voor een duurzaam ondernemings- en vestigingsklimaat - stort zich op een favoriet vraagstuk: ,,wat wil je later worden?" Ambities buitelen over elkaar heen. Dokter, machinist, racer ('in een elektrische Formule 1'), astronaut én... 'sloper'. ,,Een super duurzaam beroep", jubelt Laurens. ,,Want je gebruikt materialen opnieuw." Hij houdt de vierdegroepers voor: ,,Als jullie groot zijn, wacht er veel werk; er moeten windmolens gebouwd en cv-ketels vervangen worden voor warmtepompen." Jasper wordt al moe als-ie er aan denkt, groot zijn: ,,Pff.. dat duurt nog zeker elf jaar."

Dan een gewetensvraag van juf Willekes sidekick: ,,Wat kunnen jullie papa's en mama's doen voor een duurzamer wereld?" 'Niet roken' staat op één. En ook deze scoort: 'Dat mijn vader niet elke nacht gaat gamen.'