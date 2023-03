Het nieuwe groene Marktplein in Oldemarkt moet voor de Lambertusmarkt klaar zijn

‘Gezond­heids­strij­der’ Geke (61) uit Staphorst zit aan tafel bij taliban: ‘In Nederland zou ik zeggen: kom op zeg’

Loopt ze in Afghanistan een door mannen bevolkte directiekamer binnen, dan weet Geke Huisman uit Staphorst: geef geen hand, ga niet naast een man zitten en zorg dat niemand je voetzolen ziet. Ze is voor Artsen zonder Grenzen terug in het land waar de taliban in 2021 de macht greep. Van verpleegkundige in een Zwols ziekenhuis naar ‘gezondheidsstrijder’ in Kandahar.