Het vroegere leven en het schrijven van een boek over Dwarsgracht en Jonen: een meraekel gesparrel

Een naslagwerk over de waterdorpen Dwarsgracht en Jonen. Harm Piek maakte er een lijvig boek van 400 pagina's van. ,,Het hadden er met gemak 600 kunnen zijn."

Een meraekel gesparrel. Zo heet het vuistdikke naslagwerk dat Harm Piek (70) over de waterdorpen Dwarsgracht en Jonen en hun omgeving heeft geschreven. De titel betekent 'moeilijke klus'. Niet alleen het leven voor boeren, turfmakers, rietsnijders en vissers in de waterdorpen was een meraekel gesparrel, de totstandkoming van het boek ook.

Het resultaat van de wens het dagelijks leven in de bijzondere dorpen Dwarsgracht en Jonen aan papier toe te vertrouwen, wordt vrijdagmiddag 1 juni gepresenteerd. Tijdens de viering van het 12,5-jarig jubileum van de Naobers van Zudert.

Ruige bende

Aanleiding voor de oprichting van de Naobers van Zudert was de 'ruige bende' in de achtertuin van bewoners in het zuidelijk deel van Dwarsgracht. De hooi- en rietlanden met hun fraaie bloemen waren verworden tot bos en brandnetels.

Bewoners stoorden zich aan dit allerminst fraaie uitzicht, gingen bij Harm Piek te rade en besloten samen de natuur te beheren. In 2005 werd de stichting Naobers van Zudert opgericht. Dankzij subsidies, de verkoop van riet en lokale producten, inkomsten uit lezingen en excursies kwam geld binnen voor de uitvoering van het beheer.

Vandaag de dag zijn veertien gezinnen lid van de stichting, die circa veertig percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 12 hectare beheert. Het beheersgebied in het zuidelijk deel van het waterdorp wordt aan de noordkant begrensd door de hoge brug en tot 200 meter aan weerszijden van de Dwarsgracht. In particuliere tuinen komen de Naobers niet.

Hans Grotenhuisprijs

Aan weerszijden van het voetpad naar het huisje van Harm Piek kleurt het veld vooral geel en paars. Het resultaat van de inspanningen van de Naobers. En die worden eerdaags wellicht beloond met de eerste Hans Grotenhuisprijs van Natuur en Milieu Overijssel. Natuurliefhebber en beheerder Hans Grotenhuis reikt deze prijs zelf uit aan één van de drie genomineerde projecten.

Het jubileum van diezelfde stichting is een mooi moment om het boek Een meraekel gesparrel uit te geven. Het aanvankelijke idee voor een boekje met wetenswaardigheden over Dwarsgracht is een gedegen geschiedkundig onderzoek naar de verwevenheid van de waterdorpen Dwarsgracht en Jonen het het omliggende landschap geworden.

,,Dwarsgracht als waterstreekdorp is even bijzonder als het omliggende natuurgebied. Terwijl iedereen de Weerribben en Wieden kent, is Dwarsgracht onbekend. Maar bij deze combinatie van dorp en omgeving past het woord uniek'', zegt Piek.

Bijzonder

Het boek telt vierhonderd pagina's. ,,Het hadden er met gemak zeshonderd kunnen zijn. Ik hoop dat mensen na het lezen beseffen dat het bijzonder is en dat het verloren gaat als niet ingegrepen wordt. Over het natuurgebied maak ik me niet zoveel zorgen, daar zwaait Natuurmonumenten de scepter.''

Voor Een meraekel gesparrel heeft Piek onder meer gebruikgemaakt van zijn eigen veldnamenonderzoek naar de herkomst, ligging en het gebruik van een dikke tachtig percelen. Het Giethoornse Meer bijvoorbeeld, waarom heet dat zo terwijl het veel dichter bij Dwarsgracht, Muggenbeet en Blokzijl ligt? ,,Het is altijd eigendom geweest van de hervormde kerk in Giethoorn'', verklaart Piek. Dan is de herkomst van de naam Kotenland een stuk duidelijker. ,,Land waar vroeger veel koten (meerkoeten) zaten."

Op de uitnodiging voor de jubileumviering met boekpresentatie prijkt een pentekening van Esther Bos uit Dwarsgracht. Bos tekende in 2014 het 'Gekkenvondertje'. En ook voor die naam biedt het boek een verklaring. ,,Er waren verschillende theorieën", zegt Piek. ,,Gekken in de zin van dorpsgekken, die heb je overal. Oudere dorpsgenoten, voor zover ze er nog zijn, wisten dat verliefden - als twee mensen verliefd zijn, dan zijn ze gek op elkaar - bij dat vonder afspraken. Het lag ook wat buiten de bebouwing.''

De pentekening van het Gekkenvondertje, gemaakt door Esther Bos uit Dwarsgracht, siert de uitnodiging voor de boekpresentatie en jubileumviering van de Naobers van Zudert. © Esther J. Bos

Piek is blij dat alles gedocumenteerd is. ,,Je weet veel na het lezen van het boek, maar niet alles. Het is een naslagwerk met zoveel mogelijk informatie. Ik hoop dat het boek bijdraagt aan het besef dat we hier zuinig op moeten zijn.''

Het boek is na de presentatie verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster of via naobersvanzudert@hotmail.com.