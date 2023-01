Historie en natuur van de Steenwijkse Woldberg staan centraal in uitzending van BinnensteBuiten

MET VIDEO Nu kale stenen vlakte, straks groene oase: Marktplein in Oldemarkt gaat op de schop

De aanblik van het Marktplein is al jaren een doorn in het oog van de inwoners van Oldemarkt. Totaal geen uitstraling, is de algemene mening. Maar daar komt een einde aan. De gemeente Steenwijkerland heeft een aanbesteding uitgeschreven om het plein onder handen te nemen. Dat gaat nog dit voorjaar gebeuren. De kale stenen vlakte verandert in een groene oase.

6 januari