Historisch hoekje Steenwijk in ere hersteld door sloop 't Molentje

Wethouder Wim Brus zegt daarover in een persbericht: ,,Dit stukje binnenstad willen we een flinke plus geven. Het gebouwtje staat vlak tegen de historische stadswal aan en ontneemt het zicht op de eeuwenoude straat die daar ligt. De sloop geeft ons de mogelijkheid om beide weer in oude luister te herstellen."

Herinrichting

Dat sluit aan bij de visie van de gemeente op de binnenstad. ,,We willen Steenwijk als vestingstad neerzetten." De bedoeling van de gemeente is om samen met de bewonersvereniging van de binnenstad, Stichting Vestingstad, de Historische Vereniging Steenwijk en andere betrokkenen een plan te maken voor de herinrichting van het gebied.

Het voormalige schoolgebouw is eigendom van de gemeente. Per 1 januari 2018 komt het leeg te staan en het heeft dan geen functie meer. Brus: ,,Dat gaf ons de mogelijkheid om deze locatie te betrekken bij alle plannen die er in die omgeving al zijn. Het ligt bijvoorbeeld tegenover de toegangsweg naar de nieuw aan te leggen stadstuin De Nettelbosch. Voor ons reden om ook dit gebied mee te nemen in de ruimtelijke én cultuurhistorische kwaliteitsslag die we daar maken." De herinrichting van het gebied, waarbij ook gekeken wordt naar een passende speelplek voor de kleinere jeugd, gebeurt in overleg met alle betrokken partijen.

Historische weg