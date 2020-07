Hoe BuitenGewoon Leefbaar van dreumes uitgroeide tot baas in Steenwijkerland (maar daarvoor ook de prijs betaalde)

Nee, corona zorgt ervoor dat voorzitter Thomas Oosterkamp (30) en oprichters Bert Dedden (72) en Peter Boerman (81) het bij tekst, uitleg en een terugblik in Hoogthij, het dorpscentrum van Steenwijkerwold, houden. Een logisch besluit, waarbij de symboliek enigszins voelbaar is. ,,De leden van onze partij zitten werkelijk waar in alle kernen van Steenwijkerland. Onze kracht, maar juist dan is zo'n gezamenlijke viering niet verstandig. Volgend jaar doen we het over.”