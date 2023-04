Hoe de laatste Joden uit Steenwijk hun dood tegemoet gingen en waarom we dat niet mogen vergeten

SWZ zorgt voor 64 nieuwe sociale huurwonin­gen in Zwolle

Zwolle is 64 nieuwe sociale huurwoningen rijker. Vanaf 1 april is SWZ de nieuwe eigenaar van dit aantal appartementen aan de Beeldsnijderstraat in Stadshagen. SWZ neemt deze appartementen over van het Bouwinvest Residential Fund. Deze overname betekent dat veel van deze woningen vanuit het middenhuursegment sociale huursector worden.