Hoe de Woldberg bij Steenwijk toch vol raakt met villa’s: ‘Je krijgt buren!’

‘Eeserwold, niet voor iedereen’, is enige tijd de wat dubbelzinnige slogan van de luxe nieuwe villawijk ten noordoosten van Steenwijk. Jarenlang is het dan ook rustig wonen in het gebied Landgoed de Woldberg. Er is weinig interesse voor kavels met grote, ruime villa’s. Maar de situatie is in een paar jaar tijd flink veranderd: ,,Ik heb er altijd wel vertrouwen in gehad.’’