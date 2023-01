Hoe Djala (21) zocht naar haar Indonesische roots in deze Nederlandse publiekstrekker

Schuur­feest Bant verliest tweede All-You-Need-Is-Lo­ve-caravan na brand

Promotiecaravan 2.0 van het Schuurfeest in Bant is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Daarmee onderging de markante ‘sleurhut’ - ingepakt in zilverfolie met roze hartjes - hetzelfde lot als de eerste versie, die op 23 oktober afbrandde.

30 december