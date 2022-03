Hoe gaat Steenwijkerland de energiedoelen halen? ‘Kijk naar kleinere initiatieven’

RSG Tromp Meesters in Steenwijk geeft alle leerlingen boek cadeau

Alle leerlingen van de RSG Tromp Meesters in Steenwijk krijgen van hun school het boek ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank cadeau. Hiermee wil de school het plezier in lezen promoten. Het is één van de meest gelezen boeken ter wereld en in meer dan dertig landen verschenen.

17 februari