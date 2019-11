Hoe Oldemarkt met eerste zonnepark van Steenwijkerland een primeur te pakken heeft

Het is al guur en grijs, en dan heeft wethouder Tiny Bijl ook nog last van een beetje koudwatervrees als het gaat om de officiële handeling die hoort bij de verdere voortgang van het zonnepanelenproject in Oldemarkt. Een mijlpaal, die in de vorm van een gietijzeren stellage met een heimachine de grond in wordt getrild. ,,Zijn jullie verzekerd?”, vraagt de wethouder dan ook aan de aanwezigen: met name bestuurders van de energiecoöperatie die twee jaar terug in het dorp is opgericht. Oordopjes in, en niet veel later is ook de laatste van vierhonderd constructies in het braakliggende stuk industrieterrein geslagen. Het eerste zonnepanelenveld van Steenwijkerland, in de uiterste kruin van de Kop van Overijssel. ,,Een mooi moment”, zegt Bijl. ,,Een project dat gedragen wordt door het dorp zelf. Wij vinden als gemeente dat we dat dan ook moeten ondersteunen.”