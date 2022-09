Hoe Vincent (66) met fototoestel en pen alle gevels in Steenwijkerland langsging: ‘Dit kan geen gemeente nazeggen’

Internatio­na­le lichtkun­ste­naars laten kerktoren in hun eigen Blokzijl stralen

De kerktoren in Blokzijl staat sinds zaterdagavond letterlijk te stralen. Berry van Egten en zijn partner Ellen Goulmy van lichtontwerpbureau BERLUX Lighting Design werken over de hele wereld mee aan lichtfestivals, maar hebben nu voor de toren in hun stad de nieuwe verlichting bedacht. ,,Omdat we ook liefhebbers van de duisternis zijn, is de verlichting in de nachtelijke uren uitgeschakeld.’’

11 september