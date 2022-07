Hoe Vollenhove de handen ineenslaat voor de sport: uitbreiding tennis en survival mogelijk

Impasse over groene muurschil­de­ring pal voor huis in Steenwijk: ‘Hang maar gordijnen op’

Een gedragen oplossing voor de grote, groene muurschildering die vorige week voor het huis van Anna-Eva en Lennard in Steenwijk werd gemaakt en voor irritatie zorgt, is er nog niet. Bij een gesprek in de woning werd een vertegenwoordiging van de gemeente zo geposteerd dat ze de hele tijd zicht had op het kunstwerk. ,,Dat hielp niets. Ze hadden het over gordijnen.”

28 juni