Hoeveel Chinezen kan Giethoorn eigenlijk aan?

Festival Dicky Woodstock trekt zich niets aan van kritiek op 'gratis bier'

6 mei Het Dicky Woodstock Popfestival in Steenwijkerwold bestaat in augustus 30 jaar. De organisatie wil dat rond middernacht vieren door 30 minuten lang gratis bier te verstrekken aan de naar verwachting zesduizend bezoekers van de boerenavond. Geen sprake van, zegt bierbrouwer Inbev, dat is tegen de regels.