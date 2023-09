Hof van Marxveld in Vollenhove weer open voor publiek, maar niet vrijblijvend: ‘Alles in goed overleg’

Marchel (60) fietst heen én terug naar Santiago de Compostela: ‘Mijn vrouw zei: ga nu het nog kan’

,,Ik had dit voor geen goud willen missen!” Na een fietstocht van 6000 kilometer is Marchel Tissingh net weer thuis in Tuk. Sinds zijn 60ste verjaardag in mei fietste hij naar het mythische Santiago de Compostela in Spanje. Al 40 jaar zat dit idee in zijn hoofd. Kanker in zijn omgeving en de coronacrisis gaven de doorslag. ,,Ga nu het nog kan, zei mijn vrouw.”