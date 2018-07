Hoger waterpeil om Weerribben en Wieden te beschermen tegen droogte

Zorgen over ouderen tijdens hittegolf

10:54 Slapen onder een winterdekbed, te weinig water drinken en op een stoel zitten die op het heetst van de dag midden in de zon staat. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over ouderen tijdens deze droge, hete dagen. De organisatie ontwikkelt speciale kaarten voor deze regio, om inzichtelijk te maken waar het ‘t warmst is en waar de meeste senioren wonen.