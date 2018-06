Hond Barko raakt verstrikt in rattenklem bij Steenwijker Aa

Steenwij­ker­land kampt met groeiend aantal eikenpro­ces­sie­rup­sen

14 juni De eikenprocessierups is weer gesignaleerd in Steenwijkerland. Vergeleken met vorig jaar is het aantal rupsen toegenomen. Vooral aan de Ingenieur Luteijnweg en de Hesselingendijk in polder Gelderingen bij Steenwijkerwold voelt de rups zich thuis.