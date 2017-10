Hond bijt zich vast in bazin en wordt afgemaakt

Sociale Dienst Steenwijkerland krijgt acht ton extra

18 oktober Acht ton wordt er extra uitgetrokken om mensen in Steenwijkerland te begeleiden vanuit de bijstand naar werk. Een krappe raadsmeerderheid in Steenwijkerland (voor stemden D66, BGL, CPB en CDA'er Vrouwkje Weemstra) stemde daar dinsdagavond mee in.