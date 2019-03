Honderden zonnepanelen, maar nog wel enkel glas bij VV Steenwijk

Honderden zonnepanelen, douches met sensoren en tijdklokken op de verwarming. VV Steenwijk doet op het gebied van duurzaamheid zijn best, maar er is nog veel te winnen, denkt penningmeester Koos Hartsuiker. ,,De energie vliegt hier zo naar buiten.''

De gemeente Steenwijkerland komt daarom als geroepen. Met een potje van 340.000 euro is de hoop van de gemeente om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Zoals de accommodatie van VV Steenwijk bijvoorbeeld. En dat tegen een rente tussen de 1 en 1,5 procent. ,,Een prachtig gebaar'', vindt Hartsuiker. ,,Bij een reguliere bank krijg je als vereniging niet snel een lening. En deze lage rente is voor ons zeer aantrekkelijk.''

Het zou niet de eerste keer zijn dat VV Steenwijk een duurzaamheidsslag zou slaan. Twee jaar geleden werden met eigen geld en rijkssubsidie zonnepanelen aangeschaft. ,,Er liggen er 310 op het dak'', legt de penningmeester uit. ,,Vorig jaar was het heel zonnig en hebben we met de panelen veel stroom opgewekt.''

Met deze zonnige voorspoed hoopt de voetbalvereniging in vier jaar de investering terug te verdienen. En dat geldt niet alleen voor de honderden zonnepanelen, maar ook voor de douches met sensoren. Als er geen beweging is, stopt het water met stromen. ,,En we hebben een tijdklok op de verwarming'', legt Hartsuiker uit. ,,Na een bepaalde tijd schakelt de verwarming automatisch uit.''

Gasverbruik

Een duurzaam sportcomplex dus, al is de drijfveer ook geld besparen. ,,Door de aanpak van de douches en verwarming hebben we het gasverbruik teruggebracht naar 6000 kuub per jaar. Dat is al wel eens 13.000 kuub geweest, meer dan het dubbele.''

Maar tevreden is Hartsuiker nog niet. ,,We willen eigenlijk wel van het gas af en overschakelen op een luchtwarmtepomp. Ook hebben we hier maar deels dubbele beglazing. Zo zijn de kleine ruitjes van enkel glas, dus stoken we ons alsnog lam.''

De plannen van het Steenwijkerlandse college van burgemeester en wethouders voor de duurzaamheidslening zijn dinsdagavond tijdens de politieke markt positief ontvangen. ,,Zo'n financieel steuntje in de rug kan verenigingen helpen om hun accommodatie sneller te verduurzamen. Dat is ook goed voor het maatschappelijk rendement, een pure win-win situatie'', zo prees Richard Keizer (BGL) het voorstel. ,,Heel positief dat we op deze manier iets in gang zetten. Ook scholen, sport en cultuur kunnen hiervan profiteren. Al is het wel: wie het eerst komt het eerst maalt'', aldus Jan Vredenburg (CDA).

Positieve reacties

Het is de bedoeling dat de subsidiepot jaarlijks met 250.000 wordt aangevuld. Gezien de positieve reacties lijkt het voorstel volgende week vrij simpel door de gemeenteraad te komen. Wethouder Tiny Bijl (BGL) sprak de nadrukkelijke wens uit dat er veel gebruik wordt gemaakt van de regeling.